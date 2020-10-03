Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 29 сентября полицейские установили и задержали подозреваемого в серийных грабежах в отношении женщин. - Мужчина срывал у потерпевших золотые цепочки и другие драгоценности. Все 8 случаев грабежей произошли с августа по сентябрь этого года на территории Актобе, - пояснили в ведомстве. Стоит отметить, что мужчину все же удалось задержать, им оказался ранее судимый 24-летний житель города Актобе. - Задержанный дал признательные показания по всем указанным фактам. Он был водворен в ИВС города Актобе, проводятся дальнейшие оперативно-следственные мероприятия по изъятию похищенных драгоценностей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 191 ч.3 УК РК "Грабеж", подозреваемому грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, - пояснили в департаменте полиции Актюбинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.