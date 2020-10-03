Иллюстративное фото из архива "МГ" В редакцию газеты обратился житель города Анатолий Ерачин. По его словам, сосед жестоко убил его собаку, заколов вилами. При этом пёс находился в своём дворе на цепи в будке. Инцидент произошел 29 сентября по улице Дулатова. - Всё началось 28 сентября, - говорит Анатолий. - В тот день я с женой был на поминках недалеко от дома. Мне позвонила соседка и кричала, что моя собака укусила её 4-летнего ребёнка. Я тут же приехал домой, осмотрел собаку, затем попросил другого соседа, у которого имеются камеры видеонаблюдения, посмотреть записи. Из записей видно, что мальчик даже не приближался к нашему двору. Анатолий предполагает, что мальчика укусила соседская же собака, которую он тягал за хвост и за уши, садился на неё. - Это раньше видели и другие соседи, и мои дети, которым 12 и 13 лет. У них две собаки, одна из них агрессивная овчарка. Возможно, это она укусила мальчика, - считает Анатолий. Об этом факте от соседей поступило заявление в полицию. Наутро следующего дня к нему пришел участковый инспектор полиции, который взял у него объяснительную и вынес предупреждение. - В этот момент вышла соседка с криками и угрозами, что меня и мою собаку «завалит». Потом участковый уехал. А через полчаса приехал её муж и начал угрожать, что убьёт мою собаку. Мы с ним поругались, потом он пошёл к себе, через пару минут забежал ко мне во двор с вилами и заколол мою собаку на глазах моих детей. Я не ожидал этого, всё произошло так быстро. Я написал заявление в полицию, - говорит Анатолий. Мы связались с соседями Анатолия, но они отказались от комментариев. Между тем в департаменте полиции нам сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", ведется досудебное расследование. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.