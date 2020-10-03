Ремонт крыши многоэтажного дома проводился по программе "Модернизация ЖКХ". Строительством занималось ТОО "Батыс Курылыс". Жительница этого дома Светлана Горячкина отметила, что после обрушения крыши от снега квартиры на верхних этажах были в ужасном состоянии. Участок обрушения был достаточно большой - со второго по четвертый подъезд. - У нас в квартирах была сырость, обои в рулон складывались. Также дымилась проводка. Жители дома согласились на модернизацию, и эти проблемы решились. Наша квартира, к примеру, 44 квадратных метра. В месяц мы выплачиваем по модернизации 1200 тенге и так, по идее, должны платить 15 лет. Ну, знаете, что сейчас это не великие деньги, поэтому, думаю, что выплатим все в течение 5-6 лет, - сказала Светлана Горячкина. Аналогичная ситуация также сложилась у жильцов дома по ул. Кердери, 129. Директор ТОО "Батыс Курылыс" Валентина Мирошкина пояснила, что их компания в рамках программы "Модернизация ЖКХ" работает с 2011 года. - В прошлом году мы сделали крыши домов по адресам: ул. Ихсанова, 73 и ул. Кердери, 129. Оба дома были проблемные, у одного обрушилась крыша и вода протекала до первого этажа, во втором доме также была старая лопнутая крыша из шифера. Жители домов охотно согласились на эту программу и подписали договоры. Другого способа поправить тяжелое состояние конструкций не было. Делали эти дома прошлой осенью, в ноябре прошлого года уже сдали. Никаких нареканий и замечаний до сих пор не было, - пояснила Валентина Мирошкина. Сейчас ТОО "Батыс Курылыс" работают над тремя домами: улица 25-й Чапаевской дивизии, дом №3, улица 2-Линейная, дом 1/3 и улица Жангир хана, дом 11.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.