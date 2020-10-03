Иллюстративное фото из архива "МГ" - С 6 октября этого года иностранные граждане, прибывающие авиарейсами из-за рубежа без справки на COVID-19 о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения государственной границы, к въезду в Казахстан не допускаются, - сообщил Байгабулов. Что касается граждан Казахстана, прибывших международными авиарейсами, то в случае отсутствия справки с аналогичным сроком действия подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. Он пояснил, что эти требования распространяются на все страны, с которыми имеются авиасообщения, ранжирования стран по категориям не предусмотрено, как было ранее. - Аналогичные ограничительные требования действуют и в отношении прибывающих лиц в Казахстан через пункты пропуска на государственной границе на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах, - также отметил главный санврач на транспорте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.