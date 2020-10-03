Как сообщили в РГП "Казгидромет", 4 октября в Уральске синоптики прогнозирую погоду без осадков, днем температура воздуха поднимется до 20 градусов тепла, ночью опустится до +5 градусов. В Атырау будет солнечно, днем +24 градуса, ночью +8 градусов. Погода без осадков ожидается в Актобе, 15 градусов тепла будет днем и +6 градусов ночью. В Актау ожидается переменная облачность, днем +23 градуса, ночью +15 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.