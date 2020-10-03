Трагедия произошла сегодня, 3 октября, на реке Чаган, недалеко от посёлка Достык в районе Байтерек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО машина заехала в реку: утонули трое детей Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, вызов на 102 поступил в 16.55. Звонившая женщина рассказала, что утонула машина, в которой находилось трое детей. - На место происшествия прибыл ближайший наряд полиции. Трое сотрудников мгновенно бросились в воду для спасения детей. К сожалению, спасти их не удалось. Погибли дети 6, 7 и 9 лет, - рассказали в ведомстве. Стоит отметить, на месте работают спасатели. Сотрудники полиции оцепили место сигнальной лентой. В настоящее время, тела детей извлечены из воды. Как именно произошла трагедия - неизвестно. Подробности выясняются. В ЗКО машина заехала в реку: утонули трое детей Трое малолетних детей утонули находясь в машине в Трое малолетних детей утонули находясь в машине в Трое малолетних детей утонули находясь в машине в Трое малолетних детей утонули находясь в машине в Трое малолетних детей утонули находясь в машине в Трое малолетних детей утонули находясь в машине в Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА  