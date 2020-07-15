Аким области побеседовал с медиками родильного отделения ГМБ. В ходе беседы глава региона поинтересовался состоянием здоровья, условиями работы, достатком лекарственных средств, своевременной выплатой зарплат и надбавок. Как рассказал директор ГМБ Арман Калибеков, медучреждение полностью работает, принимает как инфекционная больница пациентов с инфекционной патологией. Имеются 389 коек общего соматического отделения, в том числе 60 коек в родильном блоке. Родильный блок перепрофилирован на COVID-19. В таком режиме больница работает с 17 июня, родильное отделение – с 3 июля. Врачи отметили положительный эффект по набору специалистов после широкого объявления на приеме на работу медиков. Состоялся набор медиков для более частой смены работников, каждые 6 часов. В этой связи возникла необходимость открытия дополнительных мест размещения смены медиков. В больнице сохраняется нехватка кадров, а именно анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, оперирующих врачей. Аким области подчеркнул, что для обеспечения кадрами уже завтра в ГМБ прибудут 23 человека из медицинского колледжа, также в ближайшее время приедут специалисты из России, которые окажут организационно-консультативную помощь. Кроме того, ожидается подключение врачей частных медорганизаций. В рамках встречи был озвучен вопрос дополнительного водообеспечения и создания уборных мест в самой больнице. Проживающие в интернате врачи попросили дополнить условия кондиционерами, холодильниками, а также обеспечить бесперебойную подачу воды. Гали Искалиев сказал, что данный пункт будет обеспечен необходимыми условиями и все поднятые вопросы будут на контроле. Вахта врачей продолжается 14 дней. Работа идет через день. После вахты медики сдают анализы и при отрицательных показателях находятся на отдыхе от 7 до 14 дней. Аким области предложил рассмотреть возможность организации отдыха и курса лечения для медиков группами по 25-30 человек в санатории «Акжайык».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.