После череды трагических случаев в акимате города собрали журналистов и рассказали о детских площадках, их содержании и выделяемых деньгах на обслуживание, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Как рассказал заместитель акима Уральска Мирас Мулкай, в городе насчитывается более 500 дворов, из них 410 благоустроены.
- Если позволяет территория двора, то там устанавливают спортивные площадки и тренажёры. Таких дворов насчитывается 76. Началось строительство спортивных площадок в городе более десяти лет назад. На их содержание и ремонт ежегодно выделяются деньги. В основном ремонтные работы проводятся после зимы, один раз в год. Выявляют дефекты, утверждают объём выполняемых работ и в течение месяца их ремонтируют. Сейчас планируем объявить конкурс на содержание и ремонт спортивных площадок в течение всего года, - сказал Мирас Мулкай.
С его слов, месяц назад они начали обследовать спортивные площадки. Замакима говорит, что никто не исключает ответственность властей, но и сами жители должны бережно относиться к таким объектам.
Между тем акимом города назначена служебная проверка, создана специальная комиссия, в составе которой инспекторы аппарата акима Уральска, инспекции труда, департамента полиции, ЧС. На следующей неделе, согласно результатам проверки, объявят принятые меры.
- Даже принятые меры не заменят жизнь человека, - отметил замакима.
Директор СК «Орал» Искабыл Жалмурзиев пояснил, что в этом году проводится более серьёзный ремонт площадок. Произведена замена покрытий на универсальной площадке в 5-ом микрорайоне, на летней площадке в 6-ом микрорайоне, на Северо-Востоке и в Деркуле.
- После трагических событий провели мониторинг всех площадок, составили план мероприятий и с 28 июля проводим работы. Пришедший в негодность и травмоопасный инвентарь - демонтируем. 90% такого оборудования уже убрали. Кроме больших ремонтов мы проводим и мелкий ремонт. Менталитет оставляет желать лучшего, не успеваем отремонтировать, как на другой день всё ломают. Это ежедневная работа. В этом году на замену покрытий выделено 30 миллионов тенге, чего хватило на четыре площадки, - пояснил Искабыл Жалмурзиев.
Между тем Мирас Мулкай сообщил, что любое событие подталкивает на действия и они это признают. С его слов, тренажёры, на которых отрезало фаланги подросткам, уже демонтировали.
- Мы говорили, что акимат - не супермен. Когда проводят конкурсы, мало кто изъявляет желание участвовать и брать в доверительное управление площадки. Бизнес говорит, что это не рентабельно. Жители двора содержанием и обслуживанием заниматься не хотят. Сил и средств, возможно, и не хватает. Невозможно стоять днём и ночью на 76 площадках города и следить за состоянием. Сейчас рассматривается вопрос о содержании и обслуживании и чтобы за каждой площадкой был ежедневный присмотр, - рассказал Мулкай.
Исполняющий обязанности руководителя отдела строительства Уральска Асланбек Ибасов пояснил, что в прошлом году они провели работы по строительству комплекса спортивных и детских площадок. Количество объектов 11, из них четыре только детские площадки.
- С момента ввода в эксплуатацию имеются факты вандализма. Тренажёры неоднократно ломали. Идёт неестественный износ инвентаря и при обращении к подрядчику в рамках гарантии он (подрядчик - прим. автора) не обязан выполнять ремонт, это не строительный дефект, - отметил Ибасов.
Мирас Мулкай заключил, что после трагических событий они выставят претензии и гарантийные требования к товаропроизводителям.
Напомним, аналогичный случай произошел на детской площадке 27 июля, тогда мальчику отрезало две фаланги
пальцев. В этот же день на 11-летнего Нурамира Есеналиева упали футбольные ворота
. Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался. Позже стало известно о ещё одном подобном случае - у 13-летнего Диаса Каиргожина на тренажёре детской площадки отрезало фалангу на мизинце
