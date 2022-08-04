Причина - предприятие вкладывает деньги в проекты с большой долей риска, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из квартиры бизнес-леди похитили крупную сумму денег в Актобе Иллюстративное фото из архива "МГ" Деятельность СПК «Атырау» рассмотрели в областном акимате на межведомственной комиссии по противодействию коррупции и в региональном департаменте Антикоррупционной службы. Основанием послужила недостаточная работа СПК «Атырау» по выполнению рекомендаций борцов с коррупцией. Суть критики в адрес СПК заключается в её ежегодной убыточности. Так, в 2019 году убыток составил 718.2 миллиона тенге, в 2020 году – 779.8 миллионов тенге, в 2021 году – более одного миллиарда тенге. Причинами убыточности предприятия Антикор назвал: вложение средств в проекты с большой долей риска некачественные договоры со слабыми гарантиями возвратности вложенных средств, чрезмерно раздутый штат отдельных департаментов при их низкой продуктивности, дублирование функций, отсутствие прозрачности в подборе кадров и их премирование при действующих взысканиях, а также наличие должностей, которые функционально не загружены (например, советник председателя СПК).
– Когда какой-нибудь гражданин похищает лошадь или корову, его сажают в тюрьму. А здесь убытки на сотни миллионов тенге и никто не несёт ответственности, всё списывается на неэффективное управление. Это не нормально, - заявил первый заместитель руководителя областного Антикоррупционного департамента Ескали Саламатов.
В свою очередь председатель правления АО «СПК «Атырау» Данияр Таханов заверил, что в ближайшее время примут  меры по недопущению подобных нарушений. Также отметил, что убытки образовались до него. Напомним, на днях убыточной назвали деятельность и СПК «Акжайык». Борцы с коррупцией ЗКО провели анализ коррупционных рисков их деятельности. Наблюдается «текучка» кадров, при этом часто меняются не только рядовые сотрудники, но и председатель правления. В октябре прошлого года сотрудники СПК написали коллективную жалобу на своего начальника Алимжана Тохтасунова, в которой обвинили его в неэтическом поведении, в оскорблении и унижении работников, а также в излишних расходах предприятия. После аудиторской проверки Тохтасунов покинул свой пост. Более того, проверка показала, что убыточность СПК за три года составила более одного миллиарда тенге. Несмотря на это, руководящий состав и члены исполнительного органа получали премии, независимо достигались ли стратегические ключевые показатели или нет.