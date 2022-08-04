– Когда какой-нибудь гражданин похищает лошадь или корову, его сажают в тюрьму. А здесь убытки на сотни миллионов тенге и никто не несёт ответственности, всё списывается на неэффективное управление. Это не нормально, - заявил первый заместитель руководителя областного Антикоррупционного департамента Ескали Саламатов.В свою очередь председатель правления АО «СПК «Атырау» Данияр Таханов заверил, что в ближайшее время примут меры по недопущению подобных нарушений. Также отметил, что убытки образовались до него. Напомним, на днях убыточной назвали деятельность и СПК «Акжайык». Борцы с коррупцией ЗКО провели анализ коррупционных рисков их деятельности. Наблюдается «текучка» кадров, при этом часто меняются не только рядовые сотрудники, но и председатель правления. В октябре прошлого года сотрудники СПК написали коллективную жалобу на своего начальника Алимжана Тохтасунова, в которой обвинили его в неэтическом поведении, в оскорблении и унижении работников, а также в излишних расходах предприятия. После аудиторской проверки Тохтасунов покинул свой пост. Более того, проверка показала, что убыточность СПК за три года составила более одного миллиарда тенге. Несмотря на это, руководящий состав и члены исполнительного органа получали премии, независимо достигались ли стратегические ключевые показатели или нет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Жители ЗКО могут попасть на операцию к зарубежным специалистам
Приём проходит каждую среду и пятницу в 14:30 в корпусе №3 областной многопрофильной больницы.
С 1 мая откроется прямое авиасообщение Алматы — Пусан
С начала мая между Алматы и Пусаном запускается прямое авиасообщение. Новый рейс свяжет южную столицу Казахстана с одним из крупнейших и тех...
Учитель из Актобе признан "Лучшим педагогом СНГ": история семейной династии
Преподаватель истории Айбол Орынбек работает в школе уже 13 лет.
Казахстанцу заменили условный срок на реальный и взыскали около 3 млрд тенге за организацию онлайн-казино
Решение пересмотрено кассационным судом по протесту Генеральной прокуратуры.
В Казахстане расширили список защитных мер для воспитателей и учителей
Мажилис одобрил в первом чтении поправки, которые запрещают привлекать сотрудников детсадов и колледжей к несвойственным им задачам, и вводя...
АФМ конфисковало более 3 миллионов долларов по делу теневого криптообменника
В Казахстане ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ.
В Актюбинской области упал беспилотник
Произошло это в Каргалинском районе.
В Казахстане предложили формировать алиментный фонд за счет возвращенных незаконных активов
За последние 10 лет сумма долга увеличилась в девять раз.
Пять часов без полиции: скандал с КВНщиком в поезде набирает обороты
В поезде №117, следовавшем по маршруту, в ночь на 26 апреля произошёл конфликт. Около 00:30, на станции Казалы, в купе пассажирки зашёл мужч...