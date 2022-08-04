- За истекший период 2022 года произошло 59 пожаров на автотранспорте. Их основная причина - это короткое замыкание электропроводки и электрооборудования, а также несоблюдение собственниками транспортных средств элементарных правил пожарной безопасности, - отметили в департаменте.

Фото: ДЧС ЗКО Вызов о пожаре в ДЧС поступил третьего августа в 16:57, сообщили в пресс-службе ведомства. На 30-ом километре дороги Фёдоровка – Аксай в районе посёлка Придорожная горела «ГАЗель». Пожар был ликвидирован в 18:00, жертв и пострадавших нет.Водителей просят соблюдать меры безопасности.