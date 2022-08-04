Они купались в необорудованном месте, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Молодой мужчина утонул, делая селфи в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, трагедия произошла третьего августа. В 36 километрах от села Акшукур на побережье Каспия утонули трое человек. Местные жители вытащили из воды мужчину 1991 года рождения, он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Позже спасатели извлекли из воды тела двух мужчин 1987 и 1991 годов рождения. Спасатели вновь напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. С первого июня на водоёмах страны утонули 140 человек, из них 49 детей.