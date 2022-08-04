Ребёнок утонул в реке Урал, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Тело утонувшего мужчины обнаружили спасатели Атырау Трагедия произошла второго августа около 16:00 в посёлке Акжайык Теректинского района. В тот злополучный день в реке Урал утонули двое - 35-летний мужчина и его семилетний племянник. Тело взрослого нашли сразу. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что в 13:52 четвёртого августа спасатели обнаружили и извлекли из воды тело утонувшего ребёнка.