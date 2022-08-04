Обоих организаторов незаконных игр осудили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Подпольное казино работало в банном комплексе Алматы Иллюстративное изображение с сайта Pixabay Нарушителей выявил региональный департамент агентства по финансовому мониторингу.
- Двое граждан по предварительному сговору с августа 2021 года по июнь 2022 года, будучи арендаторами сауны и съёмной квартиры, занимались незаконной организацией и проведением азартных игр вне мест, установленных законодательством, - говорится в сообщении ведомства.
Оба организатора игорных точек приговорены к двум годам ограничения свободы.