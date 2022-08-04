Таким образом он выразил свой протест режиму содержания, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В таком состоянии Сериков был в марте. Фотографиями нынешнего состояния осуждённого родственники не располагают.
В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Булбул Нурбайкызы. Её 25-летний сын Райымбек Сериков содержится в учреждении уголовно-исправительной системы РУ-170/3. Изначально его осудили за драку, позже отпустили по условно-досрочному. Однако мужчина по каким-то причинам перестал отмечаться и отобрал у кого-то телефон. В августе прошлого года его снова отправили в места лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев. Второго августа Булбул Нурбайкызы позвонили с неизвестного номера и сообщили, что с её сыном случилась беда.
– Я помчалась в колонию и у входа увидела скорую, на которой забрали моего сына. Оказалось, что сына жестоко избили, а после он решил покончить с собой, проткнув живот гвоздём. Я заходила к нему в палату, он назвал мне имя человека, который это сделал. Сын был весь избитый, лицо в отёках, руки и живот в крови. Сейчас он в тяжёлом состоянии, ему провели операцию. Он не может самостоятельно ходить, есть, разговаривает с трудом. Врачи говорят, что возможно понадобится ещё одна операция. По словам сына, всё началось с того, что его тыкали чем-то, когда он спал. Подумав, что это сокамерники, которые решили подшутить над ним, он оттолкнул руку. Оказалось, что это был сотрудник колонии. Разозлившись на это он, он начал избивать Райымбека, - рассказала женщина.
Мать Райымбека говорит, что её сын не убийца, не террорист, не педофил, чтобы с ним так обращаться. По её словам, это не первый раз. Аналогичный случай произошёл в марте этого года, тогда Райымбека тоже избили. Однако по просьбе сына женщина не стала писать заявление. Во второй раз она молчать не намерена.
– Мой сын абсолютно не конфликтный, спокойный, общительный. За что его так жестоко бьют, я не знаю. Боюсь, что в один день они его просто убьют. Я просто не смогла сфотографировать его, мне не дали этого сделать. Сотрудники колонии чувствуют свою безнаказанность, и мы опасаемся, что это дело вновь замнут. Сами же сотрудники доставляют им телефоны и sim-карты. За 80-100 тысяч продают средство связи, об этом все знают. Мне вчера прямым текстом сказали, что если я буду жаловаться, то больше меня не пустят к нему. Но как я могу видеть всё это и молчать? Я ищу справедливость, написала заявление в прокуратуру и правозащитникам, - со слезами на глазах рассказала Булбул Нурбайкызы.
В департаменте УИС по ЗКО рассказали, что второго августа около 16:00 в отряде №2 сотрудники режимного и оперативного отдела проводили внеплановый обыск, по результатам которого в камерах №14, 21, 31 обнаружены и изъяты три сотовых телефона. Оказалось, что один из смартфонов принадлежал Райымбеку Серикову из камеры №31.
– Осуждённый не согласился с режимом содержания, а также проведенным обыском и совершил акт членовредительства - проткнул себе брюшную полость гвоздём и порезал предплечье левой руки неизвестным предметом. Конкретных пояснений по факту членовредительства осуждённый не дал. Вызвана бригада скорой помощи, организован вывоз в областную клиническую больницу. Осуждённому оказана необходимая медицинская помощь, госпитализирован, размещен в спецпалате, - сообщили в ДУИС по ЗКО.
Вместе с тем в ведомстве добавили, что руководство учреждения организовало встречу Райымбека Серикова с мамой и правозащитником Павлом Кочетковым. При этом добавили, что от осуждённого письменных жалоб и заявлений не поступало.
Председатель ЗКОФ ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» Павел Кочетков говорит, что письменных жалоб Сериков подавать не может физически, так как отходит после наркоза.
– Со слов самого осуждённого, его избил сотрудник учреждения, а в знак протеста он проткнул себе живот. Мы к нему заходили, он лежал в палате, накрытый простынёй. На лице была гематома, один глаз отёкший. От мама Серикова поступило письменное заявление. С нашей стороны мы окажем помощь и предоставим адвоката, так как у неё денег нет. Будем работать по этому случаю. Даже если он нарушил распорядок дня, то это должно было быть соответственно оформлено и применено спецсредство. Не нужно было работать руками, нужно было работать головой, - отметил Павел Кочетков.
В пресс-службе управления здравоохранения нам сообщили, что пациент находится в отделении хирургии после операции. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Иные подробности состояния Серикова разглашать не стали, сославшись на врачебную тайну.
