– Я помчалась в колонию и у входа увидела скорую, на которой забрали моего сына. Оказалось, что сына жестоко избили, а после он решил покончить с собой, проткнув живот гвоздём. Я заходила к нему в палату, он назвал мне имя человека, который это сделал. Сын был весь избитый, лицо в отёках, руки и живот в крови. Сейчас он в тяжёлом состоянии, ему провели операцию. Он не может самостоятельно ходить, есть, разговаривает с трудом. Врачи говорят, что возможно понадобится ещё одна операция. По словам сына, всё началось с того, что его тыкали чем-то, когда он спал. Подумав, что это сокамерники, которые решили подшутить над ним, он оттолкнул руку. Оказалось, что это был сотрудник колонии. Разозлившись на это он, он начал избивать Райымбека, - рассказала женщина.

– Мой сын абсолютно не конфликтный, спокойный, общительный. За что его так жестоко бьют, я не знаю. Боюсь, что в один день они его просто убьют. Я просто не смогла сфотографировать его, мне не дали этого сделать. Сотрудники колонии чувствуют свою безнаказанность, и мы опасаемся, что это дело вновь замнут. Сами же сотрудники доставляют им телефоны и sim-карты. За 80-100 тысяч продают средство связи, об этом все знают. Мне вчера прямым текстом сказали, что если я буду жаловаться, то больше меня не пустят к нему. Но как я могу видеть всё это и молчать? Я ищу справедливость, написала заявление в прокуратуру и правозащитникам, - со слезами на глазах рассказала Булбул Нурбайкызы.

– Осуждённый не согласился с режимом содержания, а также проведенным обыском и совершил акт членовредительства - проткнул себе брюшную полость гвоздём и порезал предплечье левой руки неизвестным предметом. Конкретных пояснений по факту членовредительства осуждённый не дал. Вызвана бригада скорой помощи, организован вывоз в областную клиническую больницу. Осуждённому оказана необходимая медицинская помощь, госпитализирован, размещен в спецпалате, - сообщили в ДУИС по ЗКО.

– Со слов самого осуждённого, его избил сотрудник учреждения, а в знак протеста он проткнул себе живот. Мы к нему заходили, он лежал в палате, накрытый простынёй. На лице была гематома, один глаз отёкший. От мама Серикова поступило письменное заявление. С нашей стороны мы окажем помощь и предоставим адвоката, так как у неё денег нет. Будем работать по этому случаю. Даже если он нарушил распорядок дня, то это должно было быть соответственно оформлено и применено спецсредство. Не нужно было работать руками, нужно было работать головой, - отметил Павел Кочетков.

В таком состоянии Сериков был в марте. Фотографиями нынешнего состояния осуждённого родственники не располагают. В редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Булбул Нурбайкызы. Её 25-летний сын Райымбек Сериков содержится в учреждении уголовно-исправительной системы РУ-170/3. Изначально его осудили за драку, позже отпустили по условно-досрочному. Однако мужчина по каким-то причинам перестал отмечаться и отобрал у кого-то телефон. В августе прошлого года его снова отправили в места лишения свободы на 5 лет и 6 месяцев. Второго августа Булбул Нурбайкызы позвонили с неизвестного номера и сообщили, что с её сыном случилась беда.Мать Райымбека говорит, что её сын не убийца, не террорист, не педофил, чтобы с ним так обращаться. По её словам, это не первый раз. Аналогичный случай произошёл в марте этого года, тогда Райымбека тоже избили. Однако по просьбе сына женщина не стала писать заявление. Во второй раз она молчать не намерена.В департаменте УИС по ЗКО рассказали, что второго августа около 16:00 в отряде №2 сотрудники режимного и оперативного отдела проводили внеплановый обыск, по результатам которого в камерах №14, 21, 31 обнаружены и изъяты три сотовых телефона. Оказалось, что один из смартфонов принадлежал Райымбеку Серикову из камеры №31.Вместе с тем в ведомстве добавили, что руководство учреждения организовало встречу Райымбека Серикова с мамой и правозащитником Павлом Кочетковым. При этом добавили, что от осуждённого письменных жалоб и заявлений не поступало. Председатель ЗКОФ ОО «Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности» Павел Кочетков говорит, что письменных жалоб Сериков подавать не может физически, так как отходит после наркоза.В пресс-службе управления здравоохранения нам сообщили, что пациент находится в отделении хирургии после операции. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое. Иные подробности состояния Серикова разглашать не стали, сославшись на врачебную тайну.