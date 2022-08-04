Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в Антикоррупционной службе Атырауской области, государственного инспектора труда подозревали в получении взятки от представителя ТОО. За полтора миллиона тенге он принял положительное решение по факту проверки несчастного случая на производстве. При этом получивший травму на рабочем месте человек остался инвалидом. Третьего августа инспектора приговорили к лишению свободы на три года и шесть месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. К слову, для профилактики коррупции к онлайн трансляции оглашения приговора подключили коллективы областного, городского и районного акиматов.