– Многие должники - безработные. Однако всё же большая часть - это люди, которые имеют доход и неофициальные заработки, однако скрывают их и сознательно избегают выплат. Сейчас во всех сферах люди переходят на безналичный расчёт, и именно на карты поступают практически все официальные и неофициальные доходы, - говорят прокуроры.Проверка установила 127 должников, которые регулярно делают спортивные ставки в одной букмекерской конторе. В качестве примера прокуроры привели случай, когда у жителя ЗКО Мухамбетжанова образовался долг по алиментам в размере 200 тысяч тенге, а на счету у букмекеров находилось два миллиона тенге. Должник с 2019 года попеременно оплачивал минимальные алименты. Полученные выигрыши на сумму более чем в пять миллионов тенге выводил через электронный кошелёк на платёжную карту своих знакомых. Неофициальные заработки установлены также у 82 должников, занимающихся извозом через популярное приложение. На расчётные счета должников наложили арест. Так удалось взыскать задолженность по алиментам у 30 должников на общую сумму 1.5 миллиона тенге. По фактам неисполнения судебных актов о взыскании алиментов привлечено 11 должников - им назначены штрафы и арест до пяти суток. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
