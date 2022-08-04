– Многие должники - безработные. Однако всё же большая часть - это люди, которые имеют доход и неофициальные заработки, однако скрывают их и сознательно избегают выплат. Сейчас во всех сферах люди переходят на безналичный расчёт, и именно на карты поступают практически все официальные и неофициальные доходы, - говорят прокуроры.

Прокуратура ЗКО заключила договор с банками-эмитентами 29 систем электронных денег по аресту средств должников по алиментам. Анализ показывает, что добросовестно выплачивает алименты лишь половина отцов и матерей, 2/3 платят их от случая к случаю, а 10% не платят их совсем.Проверка установила 127 должников, которые регулярно делают спортивные ставки в одной букмекерской конторе. В качестве примера прокуроры привели случай, когда у жителя ЗКО Мухамбетжанова образовался долг по алиментам в размере 200 тысяч тенге, а на счету у букмекеров находилось два миллиона тенге. Должник с 2019 года попеременно оплачивал минимальные алименты. Полученные выигрыши на сумму более чем в пять миллионов тенге выводил через электронный кошелёк на платёжную карту своих знакомых. Неофициальные заработки установлены также у 82 должников, занимающихся извозом через популярное приложение. На расчётные счета должников наложили арест. Так удалось взыскать задолженность по алиментам у 30 должников на общую сумму 1.5 миллиона тенге. По фактам неисполнения судебных актов о взыскании алиментов привлечено 11 должников - им назначены штрафы и арест до пяти суток.