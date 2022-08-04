Таким образом учителям показали все тяготы и последствия коррупционных правонарушений, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Педагогов Атырау отправили в следственный изолятор Фото со страницы Антикоррупционной службы Атырау В Атырау сотрудники управления и отдела образования посетили следственный изолятор. Педагоги ознакомились с условиями содержания заключённых. Такую экскурсию им устроили борцы с коррупцией.
– Целью мероприятия является освещение всех тягот и последствий совершения коррупционных деяний, а также привитие культуры нетерпимости к коррупции, - подчеркнули в Антикоре.
Также в департаменте рассказали, что поводом послужили выявленные в ходе анализа коррупционные риски в системе образования. Предпосылки можно увидеть в кадровых вопросах, аттестации, тестировании и назначении на должности. Ранее госслужащим ЗКО устроили экскурсию в следственный изолятор.