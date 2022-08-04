Ребёнок утонул в реке Урал, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Два человека за день утонули в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла второго августа около 16:00 в посёлке Акжайык Теректинского района. В тот злополучный день в реке Урал утонули двое - 35-летний мужчина и его семилетний племянник. Тело взрослого нашли сразу, а вот ребёнка ищут до сих пор. В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что на месте работает команда спасателей-водолазов, поисковые работы продолжаются.