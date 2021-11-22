- Интеллектуальная система будет мониторить общественные места с функцией видеоаналитики. Мы уверены, что установка видеокамер поможет отслеживать и выявлять правонарушения, так как цифровизация является наиболее эффективным средством борьбы с преступностью, - рассказали в акимате района.

В акимате Медеуского района Алматы рассказали, что камеры просят установить жители, чтобы исключить факты вандализма и преступления.Сейчас стражи порядка и местные власти изучают участки для установки камер на Терренкуре и монтируют антивандальные шкафы для них.