За укладку асфальта на заснеженный тротуар наказали замакима Талгара
Глава района объявил строгий выговор заместителю акима Талгара, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В пресс-службе акимата Талгарского района сообщили, что аким отреагировал на публикацию в социальных сетях об укладке асфальта на заснеженный тротуар по улице Бокеева.
- Это недопустимая абсолютная халатность и игнорирование прямых обязанностей со стороны заместителя акима. Я требую, чтобы городской аким обратил на это внимание и принял меры, - сказал аким района Кайдар Абдыханов на аппаратном совещании 22 ноября.
Он добавил, что в данном случае «гневные комментарии жителей под постом» оправданы.
