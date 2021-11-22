Глава района объявил строгий выговор заместителю акима Талгара, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 5,5 км дорог отремонтировали по программе "Дорожная карта занятости" в Аксае В пресс-службе акимата Талгарского района сообщили, что аким отреагировал на публикацию в социальных сетях об укладке асфальта на заснеженный тротуар по улице Бокеева.
 
- Это недопустимая абсолютная халатность и игнорирование прямых обязанностей со стороны заместителя акима. Я требую, чтобы городской аким обратил на это внимание и принял меры, - сказал аким района Кайдар Абдыханов на аппаратном совещании 22 ноября.
Он добавил, что в данном случае «гневные комментарии жителей под постом» оправданы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.