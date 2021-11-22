В футбольном клубе прокомментировали распространившуюся информацию о зарплате главного тренера команды Курбана Бердыева, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В «Кайрате» опровергли информацию о зарплате главного тренера в 600 тысяч долларов в год Фото: ФК "Кайрат" Сайт Metaratings.ru со ссылкой на источники сообщил, что зарплата Бердыева в клубе составляет 600 тысяч долларов в год. Это самый высокооплачиваемый тренер в казахстанской премьер-лиги. Пресс-служба
прокомментировала информацию.
- Футбольный клуб «Кайрат» официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности, а также считает, что публиковать точный заработок специалиста некорректно в связи с конфиденциальностью условий трудового договора, - говорится в сообщении.
Курбан Бердыев родился в Туркменистане. Он выступал на позициях полузащитника и иногда защитника. С 27 мая Курбан Бердыев трудился на должности советника председателя наблюдательного совета ФК «Кайрат». Контракт рассчитан до конца года с возможностью пролонгации на два года.