По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, сегодня, 22 ноября на мосту в районе 3 дачной горел автомобиль Nissan Primera. - Сообщение поступило в 17:32. В 17:50 пожар локализован и в 18:00 ликвидирован силами 2-СПЧ. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара, ущерб и виновные лица устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ведомства. В департаменте отметили, что в сначала года в ЗКО возгорание произошло в 91 автомобиле.