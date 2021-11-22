В одном из автобусов находились пассажиры, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Два пассажирских автобуса сгорели в Атырау По данным пресс-службы ДЧС Атырауской области, 22 ноября в 18:30 на пульт 101 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Привокзальноый 3а, по улице Баймуханова горит автобус. - Прибыв на место происшествия установлено, что происходит возгорание пассажирского автобуса марки «ПАЗ». Пожар локализован в 18:39 и ликвидирован в 18::41. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов, - рассказали в ведомстве. Между тем, около 18:35 на улице Бергалиева загорелся еще один  автобус марки "ПАЗ". - По словам водителя, внезапно из автобуса появился запах гари, а затем произошел пожар в двигательном отсеке. Пассажиров немедленно вывели из автобуса. Пострадавших нет. Пожарная служба была вызвана, однако автобус сгорел полностью. Назначены соответствующие экспертизы, - сообщили в пресс-службе департамента. - ДЧС Атырауской области призывает жителей соблюдать правила пожарной безопасности на автотранспорте. Отметим, что вечером 22 ноября на мосту в Уральске сгорел автомобиль. Два пассажирских автобуса сгорели в Атырау Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  