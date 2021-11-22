23 ноября на севере и западе ЗКО, а также в Уральске ожидаются туман и гололёд. Сильный туман ожидается в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Атлантический циклон окажет своё влияние на большую часть страны.
  • В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду. В дневное время температура воздуха составит -3..-5, ночью похолодает до -5..-7. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём ожидается +6..+8 градусов, ночью +4..+6 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём будет до -1..-3 градусов. Ночью похолодает до -3..-5 градусов. Ветер западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +11..+13 градусов, ночью опустятся до +5..+7 градусов. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.
