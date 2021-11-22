Современного человека сложно представить без чудо-техники, которая значительно облегчает нашу жизнь. Автоматизированная стиральная машина - яркий тому пример. Закинул, поставил нужный режим, спустя некоторое время получаем чистые, полусухие вещи. Но иногда бывает так, что мы по старинке решаем быстренько постирать блузку, кофту или платье. Вот тогда-то большинство из нас совершают распространенные ошибки, которые могут навредить нашим вещам. Избегайте этих действий, особенно если это касается одежды из деликатных тканей.Так делать не рекомендуется, так как порошок позже будет сложнее выполоскать. Лучше набрать воду в таз, высыпать порошок, растворить его и только потом замочить одежду., так вы просто испортите вещи и все. Вместе этого воспользуйтесь специальным раствором для выведения пятен либо жидкое мыло. Слегка протираем кончиком пальцев, оставляем вещи на 20 минут и дальше стираем как обычно.Так ваша одежда может испортиться, ткань растянется и деформируется. Ополаскивать лучше в тазе с водой. И последнее,Ваша любимая кофта может потерять форму, особенно это касается трикотажных и вязанных вещей. Сушите их в горизонтальном положении, разложив на сухом полотенце. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.