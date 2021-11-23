- Подсудимый и его адвокаты просили назначить наказание условно, без лишения свободы. Суд учитывал обстоятельства, смягчающее уголовную ответственность: частичное признание вины, наличие малолетнего ребёнка, отсутствие судимости ранее, - говорится в постановлении.

Иллюстративное фото с сайта Pixabay Дело рассмотрел Каракиянский районный суд. В июне житель села Жетыбай в ходе ссоры ударил ножом в грудь сестрёнку своей супруги, а позже и свою жену, которая прибежала разнимать их. Мужчине вменяли статью за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья. Свою вину он частично признал. Прокурор запрашивал до 6,8 лет лишения свободы. Супруга подсудимого просила применить более мягкое наказание, а сестра согласилась с гособвинителем.Мужчину признали виновным и назначили назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Приговор суда не вступил в законную силу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.