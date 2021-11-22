Иллюстративное фото из архива "Мой ГОРОД" В пресс-службе МИИР Казахстана сообщили, что с 17:30 22 ноября в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для пассажирских видов автотранспорта на дороге Алматы - Усть-Каменогорск (558 - 615 километры). В случае возникновения нештатных ситуаций водители могут обратиться в круглосуточный call-центр по номеру 1403.