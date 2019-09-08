Экстремально-высокого загрязнения зафиксировано не было, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Иллюстративное фото из архива "МГ" Казгидромет продолжает публиковать данные внепланового отбора проб воды – в соответствии с договором, что недавно заключили метеорологи и  акимат Атырауской области. РГП «Казгидромет»  еженедельно отбирает пробы  воды по 16 створам в реке Урал (Жайык) по двадцати показателям качества воды, включая главные ионы, биогенные, органические вещества и тяжелые металлы. На этой неделе результаты анализов таковы: высокое и экстремально-высокое загрязнение не зафиксировано. К примеру,  по хлоридам норма ПДК – 300, фактическая концентрация была зафиксирована  186 мг/дм3 – это в районе протоки Бухарка ниже ответвления реки Урал, а в п.Индер -  300 и 192 мг/дм3 и т.д. - Последняя информация о качестве воды реки  направлена в акимат Атырауской области, - отметили в Казгидромете. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА