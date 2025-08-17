Второй год подряд Астана принимает больше внутренних мигрантов, чем Алматы, хотя раньше лидировал южный мегаполис.

За первые шесть месяцев 2025 года в Астану из регионов переехало и зарегистрировалось 80 тысяч человек — на 25% больше, чем год назад, передают Data Hub. Это рекорд за последние 15 лет. Год назад прирост был ещё более резким — плюс 75% по сравнению с 2023 годом, когда в столицу переехало 64,5 тысяч человек. Второй год подряд Астана принимает больше внутренних мигрантов, чем Алматы, хотя раньше лидировал южный мегаполис.

Больше всего переехавших в столицу — из Акмолинской области (14,5 тысяч), на втором месте Туркестанская область (7,9 тысяч), на третьем — Алматы (7 тысяч). Эти три региона дали 37% всех переехавших. Но многие и уезжают из столицы: за полгода — 43,6 тысяч человек. Чаще всего — в Акмолинскую область (11,5 тысяч), Алматы (5,7 тысяч) и Туркестанскую область (3,9 тысяч). Их доля — 48% всех выбывших. В итоге чистый прирост населения за счёт внутренних мигрантов в Астане составил 36,8 тысяч человек, в Алматы — 16,9 тысяч. Интересный факт: иностранцы чаще выбирают Алматы, а не столицу. За полгода туда приехали 1,8 тысяч человек, в Астану — 1 тысяча.