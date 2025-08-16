По данным РГП «Казгидромет», 17 августа в ЗКО синоптики обещают облачную погоду без осадков. Днём +27 градусов, ночью + 14 градусов. Ветер западный: 10 м/с.
В Атырауской области ожидается переменная облачность. Днем +32 градусов тепла. Ночью +18 градусов. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Актюбинской области тоже синоптики обещают переменную облачность. Днем +25 градусов, ночью +13. Ветер западный: 10 м/с.
В Мангистауской области — переменная облачность, гроза и пыльная буря. Температура воздуха днем составит +26 градусов, ночью +25 градусов. Ветер юго-западный: 19 м/с.