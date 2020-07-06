Иллюстративное фото из архива "МГ" Так, 1 июля прирост составил 287 человек, 2 июля - 327 человек, 3 июля - 377, 4 июля - 342 человека, 5 июля - 325 человек. Таким образом, в Атырауской области зарегистрировано 5791 заболевший COVID-19. Всего в Казахстане на 5 июля выявлено 1403 заболевших, из них 804 - без клинических проявлений.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.