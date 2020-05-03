Иллюстративное фото из архива "МГ" Это двое парней, работающих в ПЧ-3 города Атырау. Многие горожане поддержали видео лайками и перепостили его. В основном комментарии позитивные, люди хвалят пожарных. Но иногда пишут и не очень приятное: мол, пока они так оденутся, опоздают на пожар. Или, как, к примеру пользователь Facebook Санни Соня: «Лучше бы показали как они … (ненормативная лексика. Авт.) тушат пожары». Но другой горожанин под именем Аликош Романова своими комментарием призвала атыраучан к совести за подобные негативные высказывания: «Всех, кто пишет негатив, надо на один день отправить в ПЧ, чтобы за день выучили, где в городе находится котел с водой и ближайшие гидранты!» Правда, непонятно, почему видеоролик назвали «челлендж» - в нем ни к чему пожарные Атырау не призывают, а просто показывают свою работу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.