Глава региона Гали Искалиев с рабочей поездкой посетил Жангалинский район и ознакомился с объектами, в которых в этом году планируется провести капитальный ремонт. В этом году по программе "Дорожная карта занятости" из областного бюджета было выделено 1,8 млрд тенге. За счет этих средств планируется провести капитальный ремонт в двух сельских школах, а также в спортивной школе, обеспечить чистой питьевой водой два населенных пункта и построить дом культуры в селе Жанаказан. В этом году планируется отремонтировать водопровод в селе Кызылоба, в котором проживают около 1400 человек. На эти цели выделено почти 500 млн тенге, в ремонтных работах задействованы 138 человек, 69 из которых были направлены через отдел занятости и социальных программ. Кроме этого, будет отремонтирован водопровод в селе Кыркопа, на эти цели выделены 325 млн тенге. До конца года в населенный пункт планируется провести более 12 километров водопровода и обеспечить чистой питьевой водой более тысячи человек. Средняя общеобразовательная школа в селе Пятимар была построена в 1977 году. Школа рассчитана на 420 мест. В последний раз капитальный ремонт проводился в 2017 году. На капитальный ремонт здания было выделено 435 млн тенге. Провести капитальный ремонт планируют и в средней школе имени Жунисова в поселке Жанаказан. Школа была построена 47 лет назад, а капремонт проводился в 2009 году. В этом году на ремонтные работы выделено 200 млн тенге. Стоит отметить, что глава региона также ознакомился с ремонтными работами в районной спортивной школе, а также с проектом строительства дома культуры на 150 мест в селе Жанажол.