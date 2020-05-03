В Узбекистане 1 мая после сильного дождя и штормового ветра произошел прорыв одной из дамб Сардобинского водохранилища. 2 мая в 04.30 на границе Мактааральского района произошел разлив из коллектора, в связи с чем произошло подтопление населенных пунктов Женис и Жана Турмыс. Также идет перелив на автомобильной дороге Мырзакент - Женис - Жана Турмыс, из-за чего проезд автомобилей оказался невозможен. Ночью спасатели эвакуировали 3200 жителей из подверженных наводнению сел Нурлы Жол и Фердоуси в безопасную зону. -В настоящее время в Мактааральском районе Туркестанской области затоплены 4 населенных пункта: Жана Турмыс - 46 домов, Женис - 130 домов, Фердоуси - 250 домов, Оргебас - 194 дома. Всего от наводнения пострадали 620 домов, - говорится в сообщении. Оперативно подготовлено 22 эвакуационных пункта. На сегодня уже эвакуировано около 7 тысяч человек. За пострадавшим от стихии населением наблюдают 120 медицинских работников. Сотрудники полиции создали 5 контрольно-пропускных пунктов в селах Женис, Жана Турмыс, Фердоуси, Оргебас для обеспечения безопасности жителей. В акимате заверили, что ситуация находится на контроле, сельчанам оказывают всю необходимую помощь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.