Число инфицированных в регионе выросло до 173 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Младенец скончался в реанимации в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению оперативного штаба,  в стране зарегистрировано 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них, в г. Нур-Султан - 4, в г. Алматы - 7, в г. Шымкент - 5, в Мангистауской области - 2, в Атырауской области - 2, в Карагандинской области - 1, в Жамбылской области - 2, в Туркестанской области - 1, в Восточно-Казахстанской области - 3, в Западно-Казахстанской области - 9. В городе Шымкент зарегистрирован один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Таким образом от коронавирусной инфекции погибли 27 человек. Вылечиться от заболевания удалось 1000 казахстанцам. Всего в стране подтверждено 3 913 случаев, из них: в Алматы - 1285, в Нур-Султане - 690, в Кызылординской области - 214, в г. Шымкент - 211, в Атырауской области - 177, в ЗКО - 173, в Карагандинской области - 155, в Актюбинской области - 153, в Павлодарской области - 150, в Алматинской области - 149, в Жамбылской области - 148, в Туркестанской области - 135, в Акмолинской области - 100, в Мангистауской области - 65, в Костанайской области - 50, в СКО - 30, ВКО - 28. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин.  