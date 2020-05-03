По данным РГП "Казгидромет", 4 мая в Уральске ожидается переменная облачность, днем столбики термометров покажут 27 градусов тепла, ночью +9. В Атырау облачная погода без осадков, днем +29, ночью +18. Ясная солнечная погода и 22 градуса выше нуля ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла. В Актау переменная облачность, днем +25, ночью +18. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.