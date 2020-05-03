Таким образом врачи области вылечили 31 пациента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Глава ВОЗ: Для полного прекращения распространения Covid-19 необходима вакцина Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению оперативного штаба, в Казахстане 28 человек выздоровели от коронавирусной инфекции:в городе Нур-Султан - 1, в городе Шымкент - 9, в Акмолинский области - 1, в Западно-Казахстанской области - 17. Всего в стране выздоровели – 1084 человек от COVID-19. Однако на вечер 3 мая в области зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 мая число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 3920, вылечились 1084 человека, умерли - 27. 16 марта в стране был объявлен режим чрезвычайного положения, который 14 апреля продлили до 1 мая. 27 апреля президент РК Касым-Жомарт Токаев опубликовал заявление, в котором говорится, что режим ЧП продлен в Казахстане до 11 мая. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. 31 марта в ЗКО был объявлен карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.