19Для отключения поврежденного участка в 19.50 были остановлены все сетевые насосы, что привело к отключению подачи тепла в городские сети. В 20.20 на место аварии прибыл аким Атырауской области Нурлан Ногаев, был создан межведомственный оперативный штаб для ликвидации последствий аварии. После отключения поврежденного участка было произведено заполнение сетевых трубопроводов водой, и в 21.50 была возобновлена теплоподача в город. В течение двух часов после подачи тепла производилось восстановление температурного режима тепловой сети. Расследовать причину аварии будут члены межведомственной комиссии, которая была создана по поручению акима области. Тем временем жители микрорайонов Алмагуль и Сары-Арка жалуются, что отопление в их дома так и не было подано. Как прокомментировал ситуацию президент АО "Атырауская ТЭЦ" Айбар Рахманов, в настоящее время работы по возобновлению подачи отопления в эти дома идут активными темпами. - Так как дома в этих районах в основном девяти- и 16-этажные, рабочим необходимо восстановить гидравлику. В течение дня отопление будет подано в полной мере, - сообщил Айбар Рахманов. Камилла МАЛИК