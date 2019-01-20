После ремонта решили с мужем заменить кровать. Ему хотелось диван, мне кровать. Критериев было много – многофункциональность, удобство, комфорт. В общем, чтоб вставать с нее не хотелось. И мы нашли такое чудо – чудное. В ней все : розетки, USB порт, встроенные динамики, столик для ноутбука и даже встроенное массажное кресло! Постель можно хранить под кроватью, что экономит место. Книжки для чтения всегда под рукой – на полочке. Еще можно сейф в ней спрятать! Просто кровать мечты! Посмотрите...Нам по интерьеру подошла больше в темном цвете. Но они есть и в светлом.