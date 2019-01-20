Согласно генеральному плану областного центра в прошлом году были начаты реконструкция путепровода через железную дорогу и покрытий подходов в районе Нефтебаза, строительство 9-этажного жилого дома, который расположился между трассами Уральск-Атырау и Уральск-Саратов в Зачаганске, спортивного комплекса для одаренных детей с интернатом в Деркуле. Несмотря на зиму, строительные работы продолжаются. Аким области Алтай Кульгинов и аким города Мурат Мукаев в ходе рабочей поездки проинспектировали ход строительства в городе и посетили три строительные площадки. Первым объектом посещения была реконструкция путепровода через железную дорогу и покрытий подходов в районе Нефтебаза, которая была начата 1 ноября прошлого года. Общая сумма объекта – более 5 миллиардов тенге. Работы запланированы на 33 месяца, но подрядчики обещают сдать раньше срока. На сегодняшний день ведутся работы по демонтажу балок и пролетов. По словам исполняющего обязанности руководителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айдара Менеева, в настоящее время демонтировано восемь балок из пятнадцати. Более 50% работ по демонтажу выполнены. На объекте работают около 20 рабочих и 15 единиц техники. Работы ведутся согласно утвержденному графику. – Демонтированные детали: арматура и бетон некоторых элементов сильно изношены. Так что реконструкция данного путепровода обоснована и своевременна, – подчеркнул Айдар Менеев. В целях увеличения количества граждан, занимающихся спортом, в городе в последние годы активно ведется строительство спортивных объектов. При этом введена практика по привлечению инвесторов для строительства спортплощадок по программе государственно-частного партнерства. Примером тому является строящийся спортивный комплекс для одаренных детей. В нем, кроме спортзалов, будет действовать интернат. Его строят возле спортивного клуба «Орал» в Деркуле, чтобы шире использовать оснащение двух объектов. По словам руководителя управления строительства ЗКО Алтынбека Кайсагалиева, решение о его строительстве принято потому, что для одаренных в спорте детей, которые выступают на больших аренах, участвуют в чемпионатах и олимпиадах, приходилось арендовать приспособленное помещение. – На само здание школы-интрената и всех спортивных баз приходилось тратить по 50 млн тенге (на аренду помещений – прим.автора), – подчеркнул Алтынбек Кайсагалиев. – А это здание школы-интерната типовое, которое включает в себя учебный и жилой корпуса, три спортивных зала: спортзал общей подготовки, зал для занятия борьбой и зал для волейбола, баскетола, гандбола. Преимущество его в том, что юные спортсмены обеспечены современными условиями. Как отметил директор ТОО «Альтаир» Сергей Потиченко, вместимость комплекса – 250 человек. Из них 150 человек с постоянным местом жительства в интернате. Сдача запланирована на июнь-июль 2019 года. Работы идут полным ходом и даже с опережением графика. В данный момент идет покрытие крыши. Все выделенные средства осваиваются. У заказчика вопросов нет. Используются 90% местных строительных материалов и оборудования: кирпич закупают на кирпичном заводе, стеклопакеты – на «Стеклосервисе», сэндвич-панели – на заводе «Агран», железобетонные плиты, блоки – на «Стройкомбинате» Уральска. Проект обошелся в сумму более 1 млрд тенге. Подрядчик третьего объета также ТОО «Альтаир». Многоквартирный дом предназначен для очередников. Также здесь предоставят арендное жилье для людей с ограниченными возможностями, многодетных семей и других категорий. За однокомнатную они будут выплачивать 5-6 тысяч тенге, за двухкомнатную – 7-8 тысяч тенге в месяц. – На сегодняшний день это актуальная проблема для нашего региона, потому что в списках очередников нуждающихся в жилье по городу находится 21 тысяча человек. В доме 216 однокомнатных и двухкомнатных квартир. Строительство планируется завершить к лету текущего года. После сразу же начнется благоустройство территории и подведение инженерных сетей. На все предусмотрены бюджетные средства. Сумма проекта 1,7 млрд тенге, из них на сегодняшний день остается в финасировании 900 млн тенге. Часть финансирования предусмотрена из республиканского бюджета, а часть софинансирования из местного бюджета по программе «Нұрлы жер», – проинформировал Алтынбек Кайсагалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.