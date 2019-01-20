Кофе - любимый напиток многих. Ежедневно мы выпиваем его и даже не задумываемся, сколько пользы может принести то, что выбрасывается. Хотим рассказать вам о пользе кофейной гущи в косметологии.Спитый кофе прекрасно поможет убрать «апельсиновую корочку». Добавьте в него небольшое количество теплой воды и медленно втирайте смесь в проблемные места минут десять. Повторяйте эту процедуру 2-3 раза в неделю и результат вас удивит. Кожа станет более гладкой и упругой. Можно вместо воды добавить оливковое масло и тогда в СПА ходить не будет необходимости.Натуральный скраб получается при добавлении оливкового масла Такой скраб особенно полезен в пляжный сезон. Или перед походом в солярий. Благодаря ему загар ложится равномерно.Волшебное средство для волос – укрепит корни, напитает волосы. Слегка увлажните голову, вотрите кофе и через 10-15 минут смойте. После помойте голову, как обычно. К сожалению, такое средство не подойдет светловолосым, так как кофе являясь натуральным красителем может изменить тон волос на более темный.Добавьте к 2 ст. л. гущи 2 л. какао, 1л. мёда и 3 ст. л. молока или йогурта - получите прекрасное средство для лица. Аккуратно, массируя, нанесите на кожу и оставьте на 15-20 минут, пока смесь не засохнет. Результат: уходит отечность под глазами, сужаются поры, уменьшаются воспаления, кожа без лишнего жирного блеска, но увлажненная.Процедура лифтинга в салонах не дешевое удовольствие. Кофе поможет вам добиться такого же результата, без лишних трат. Смешайте ¼ стакана кофейной кашицы и один белок яйца. Нанести массирующими движениями полученную массу на лицо. Смойте, после высыхания. Эффект как в СПА салоне.