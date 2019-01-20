Предложение прозвучало на заседании актива области, где рассматривали итоги развития региона, а аким города Ильяс Испанов рассказывал, какие работы запланированы к юбилею областного центра. - Хотим сдать в городе 150 объектов. В их числе за счет частных инвестиций, - сообщил Ильяс Испанов. Объекты (строительство - прим.автора) взяли на себя каждый из 12 районов области, а также крупные компании. Так, в Актобе планируют открыть 7 парков, 18 скверов, благоустроить 47 улиц, построить 8 дорог, 1 подземный переход, 2 надземных перехода, возвести памятники. - АЗХС разобьет сад между школами №№17 и 39 в центре Актобе, компания «Казахойл» благоустроит аллею влюбленных, - сообщил аким города. - На сумму 896 млн тенге есть соглашение, 674 млн тенге из них спонсорские. Со всеми крупными компаниями провели переговоры. Ильяс Испанов сообщил, что компания «Трансмостгрупп» на свои средства займется дорожными работами на ул. Берсиева, где часто происходят аварии, сбивают детей. Владелец компании Толеген Танатаров так решил отметить свое 70-летие и сделать подарок городу на его юбилей. -Это хорошее начинание. Лучше что-то хорошее оставить для своей земли, чем с размахом проводить тои, - сказал Сапарбаев.