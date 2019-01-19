Иллюстративное фото с сайта inform.kz Об этом сообщил президент АО "Атырауская ТЭЦ" Айбар Рахманов. По словам источника, сегодня, 19 января примерно в 19.00 произошло отключение тепловых сетей. - Дело в том, что на одной из двух магистральных линий, выходящих с Атырауской ТЭЦ, образовался свищ (пропуск). Для того чтобы отключить данный участок, пришлось остановить работу тепловых сетей, - рассказал Айбар Рахманов. В настоящее время поврежденный участок отключен, рабочие ТЭЦ занимаются запуском тепловых сетей. - Тепло в дома жителей Атырау будет подано в течение одного часа, - уточнил Айбар Рахманов. Отметим, что работы по устранению аварии находятся под личным контролем акима Атырауской области, который в настоящее время прибыл на территорию ТЭЦ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.