Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", В Уральске ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем составит 6 градусов мороза, ночью -8 градусов. Погода без осадков ожидается в Атырау. Температура воздуха составит -2 градуса. До 5 градусов тепла ожидается днем в Актау. Ночью похолодает до 2 градусов мороза. В Актобе синоптики прогнозируют снег. Днем температура воздуха составит -5 градусов, ночью -10.