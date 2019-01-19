На казахстанско-российской границе вновь образовались километровые очереди из большегрузов
Водители фур простояли в пробке почти сутки, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива МГ
Длинные очереди наблюдаются на пограничном посту "Сырым".
- К границе с российской стороны подъехал около 13 часов 18 января. На российской стороне никаких проблем нет, все работает в штатном режиме. Это на казахстанской стороне вновь на посту работают налоговики. Так, сначала до ночи стояли перед российским постом, потому что нейтральная территория вся была полна машин, ночью стоял на посту России. К утру добрались до нейтральной территории. Там простоял еще около двух-трех часов. На нашей стороне проходишь паспортный контроль, затем с документами на товар заходишь в другой кабинет и там идет регистрация. Видимо, это и задерживает поток транспорта, - рассказал водитель фуры Серик, отметив, что до дома в Уральске он доехал к 14 часам 19 января.
По словам мужчины, из Казахстана он выезжал через пост "Теплое", там таких проблем не было.
Стоит отметить, что очереди образовались именно из большегрузных машин, легковой транспорт проезжает свободно.
Между тем, на официальном сайте департамента госдоходов ЗКО говорится, что сотрудники департамента выставлены на пограничных пунктах 16 января.
- 16 января 2019 года осуществлено выставление должностных лиц органов государственных доходов на 37 автомобильных пунктах пропуска на Государственной границе РК с государствами-членами ЕАЭС, которыми осуществляется мониторинг по товарам:
- подлежащим экспортному контролю (вооружений, военной техники, ядерных и специальных неядерных материалов, продукции военного назначения, товаров и технологий двойного применения (назначения) и др.);
- ввозимым на территорию Республики Казахстан из третьих стран, к которым применяются пониженные ставки пошлин (товары и Перечня. На сегодняшний день в этот Перечень включено 2 916 товаров)
- по обеспечению полноты поступления налога на добавленную стоимость на импорт при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг в Евразийском экономическом союзе (НДС на импорт).
Данный мониторинг проводится путем сканирования документов, передаваемых должностным лицам органов государственных доходов Пограничной службой КНБ РК в соответствии с утвержденным двумя службами Совместным приказом КГД МФ РК от 31 мая 2018 года № 221 и ПС КНБ РК от 6 июня 2018 года № 405-па «Об утверждении Порядка взаимодействия КГД МФ РК и ПС КНБ РК при осуществлении контроля на Государственной границе Республики Казахстан с РФ и КР». Таким образом, исключается контактирование должностных лиц органов государственных доходов с перевозчиками, - говорится на сайте ведомства.
Также из сообщения стало известно, что должностными лицами органов государственных доходов при выполнении задач не осуществляется самостоятельное проведение досмотров/осмотров грузов. Данный вид контроля в функциональные обязанности указанных лиц не входит.
Помимо этого, органы государственных доходов на указанной границе ведут учет и анализ импортируемых и экспортируемых товаров, осуществляют контроль за товарами, в отношении которых введены запреты на вывоз с территории РК. На сегодняшний день МИР РК введен запрет на вывоз из РК лома и отходов черных и цветных металлов (Совместный приказ МИР РК от 22 октября 2018 года № 719, МНЭ РК от 23 октября 2018 года № 28 и МФ РК от 23 октября 2018 года № 928). Контроль за обеспечением соблюдения данного запрета на Государственной границе РК с РФ и КР осуществляют органы государственных доходов совместно с ПС КНБ совместного приказа, - сообщает пресс-служба КГД РК.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Стоит отметить, что прошлом году из-за работы сотрудников ДГД уже образовывались километровые очереди на границе.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!