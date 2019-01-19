Сегодня, 19 января, православные христиане отмечают Крещение Господне. В Уральске традиционно праздничная служба прошла в Соборе Михаила Архангела, и сотни горожан разных национальностей и религий спустились к проруби, чтобы набрать воды и окунуться в нее. - На Крещение купаюсь уже третий год. Дело тут не в вере, а в здоровье. После болезни начал с обливания, потом стал купаться зимой. В этом году погода хорошая и ветра сегодня нет, - говорит житель Уральска 58-летний Миржан Салимов. - Для христиан это большой праздник. Вот водичку набрала. Сейчас пойду трижды в воду окунусь. Детей я своих приучила, а вот внуков никак. Родители пока считают, что они маленькие. Ну им виднее. Хотя сама считаю, что что детей с раннего детства нужно приучать и болеть тога меньше будут, - рассказала пенсионерка Мария Степановна. Стоит отметить, что в воду окунались не только взрослые, но и дети. В этом году, на Крещение спасатели дежурят на 14 купелях: в городском парке культуры и отдыха, в районе Старого Собора, спортивной базы "Динамо", женского монастыря, в Деркуле на конечных остановках маршрутов №7 и №4, а также возле магазина "Магнит", в районе завода "Металлист", в затоне им.Чапаева, п. Коминтерн, поселках Желаево, Серебряково, Круглоозерное - в двух местах.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.