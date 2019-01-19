Фото РСК В Атырауской области начались отчетные встречи акимов районов перед населением. Первым в череде отчетов стал Макатский район. Во время поездки акима Атырауской области Нурлана Ногаева в Макатский район в местном Доме культуры им. Баймуханова состоялся отчет акима района Жумабая Карагаева об итогах социально-экономического развития за 2018 год и новых задачах, а также об исполнении поручений главы региона. Зал районного Дома культуры был переполнен – жители Макатского района пришли послушать как своего акима района, так и главу региона. Жумабай Карагаев подвел основные итоги социально-экономического развития возглавляемого района. В последние годы небольшой по числу населенных пунктов район показывает довольно позитивную динамику. Наряду с ростом производственных и экономических показателей, улучшаются социальные. В частности, активными темпами ведется строительство дорожной инфраструктуры. Нурлан Ногаев поручил аиму Макатского района форсировать работы по капитальному ремонту автотрассы Актобе-Атырау и Атырау-Астрахань. - В прошлом году начались мобилизационные работы по подготовке капремонта трассы Атырау-Астрахань. Что касается дороги Актобе-Атырау , промежуток дороги Макат –Доссор практически закончен. Долгие годы этот вопрос не находил своего решения. Сегодня эта дорога построена, в первом полугодии она будет сдана в эксплуатацию, - заверил аким области. Нурлан Ногаев поблагодарил Жумабая Карагаева за проделанную работу и дал ряд конкретных поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Фото РСК Ерлан ОМАРОВ