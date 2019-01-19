Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам старшего инспектора отдела местной полицейской службы г. Уральск Динары Абдулкаликовой, 18 января примерно в 02.00 неизвестный водитель на неустановленной автомашине на пересечении ул. Курмангалиева (бывш. Свердлова) и ул. Оренбургская допустил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. - В результате аварии пешеход 1955 года рождения от полученных травм скончался на месте ДТП. Просьба водителей, двигавшихся в указанное время в районе места происшествия, имеющих видеорегистраторы, а также очевидцев и всех, кто владеет какой-либо информацией о совершении ДТП откликнуться на данное обращение и сообщить в отделение розыска УМПС ДП ЗКО по следующим телефонам: 102,92-17-00, 92-17-44,8 777 183 7454, 8 701 849 85 64. Анонимность и вознаграждение гарантируется, - сообщила Динара Абдулкаликова.