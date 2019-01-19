Иллюстративное фото из архива "МГ" "В результате внутреннего расследования нарушения были выявлены и подтверждены фактами. По приказу директора она уволена по статье "Разглашение врачебной тайны", - прокомментировала пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса. Воспитатель обратилась в поликлинику с симптомами туберкулеза еще месяц назад, 19 декабря. Ее госпитализировали в противотуберкулезный диспансер, где заболевание перешло в открытую форму. Одна из мам, работавшая в поликлинике, нашла эту информацию в выписках пациентки. Возмущенная молчанием детского сада, а также опасаясь за здоровье детей, она предупредила остальных родителей. В управлении здравоохранения тогда опровергли доводы о том, что воспитатель пребывала в детском саду, болея туберкулезом в открытой форме. "В декабре 2018 года воспитатель обратилась в одну из наших поликлиник по поводу клинических симптомов. Ее обследовали и сразу же госпитализировали в областной противотуберкулезный диспансер. На следующий день, 20 декабря, наши специалисты обследовали ее семью. 21 декабря они посетили детский сад и обследовали всю ее группу, состоящую из 30 детей. Они здоровы на предмет туберкулеза", - сообщал заместитель руководителя управления Аскар Хорошаш.