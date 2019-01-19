Ремонт — дело кропотливое. Если при ремонте махнуть рукой на маленькие недочеты, потом они обязательно проявят себя совсем не в подходящий момент. Поэтому очень важно все делать основательно сразу, чтоб не получилось «скупой платит дважды». Или обращать внимание на эти моменты, когда вы покупаете жилье с уже готовым «евроремонтом».
Вот что рассказывают отечественные дизайнеры о самых распространенных ошибках при некачественном ремонте. Халтура всегда бросается в глаза.
Неровности стен и потолка
Этим конечно нас не удивишь! Они есть сразу, при сдачи нового дома, потому что строят халатно. Хорошие ремонтники обязательно должны это исправить. Поверхность для покраски стен или наклейки обоев должна быть ровной. Иначе, все неровности будут сразу видны, особенно если вы выбрали светлые оттенки стен.
Если возможности выровнять стены нет, есть разные виды фактурной шпаклевки. Или выберете более плотные обои с фактурным рисунком. Это поможет скрыть мелкие недочеты.
Кривая плитка
С целью экономии времени и материалов «горе» ремонтники укладывают сначала целую плитку, а противоположную стену делают из того что осталось.
Перед укладкой сделайте чертеж с раскладкой плитки. По необходимости сделайте подрезку, но только с обеих сторон.
Также есть специальные компьютерные программы, позволяющие рассчитать количество плитки для нужной вам площади. Это большая помощь, особенно если нужно воссоздать узор.
Видны стыки на полу и на стенах
Стыки напольных покрытий должны быть строго под дверным проемом. Иначе, например, в коридоре будут видны полы из других комнат, чего совсем не должно быть.
Также с обоями- видимые стыки сильно дешевят помещение, показывая на некачественное исполнение ремонта.
Неправильное расположение розеток и выключателей
Учитывайте, что в доме есть или будут дети. Разместите выключатели так, чтобы удобно было всем. Лучшая вариант от 70 до 90 сантиметров от пола. Добавьте в спальне выключатель возле кровати, тогда не придется вставать перед сном.
Розетки планируйте там, где будет находиться техника, чтобы не загромождать потом пространство проводами от удлинителя. А также учитывай расстановку и высоту мебели, чтобы сервант, например, не закрывал выключатель или розетку.
Неправильная цветопередача
Цвет краски на стене может отличаться от запланированного. Специалисты советуют тестировать краску не на белом фоне, а на таком какие у вас стены.
Неаккуратные плинтуса
Может показаться. Что плинтус это мелочь не для внимания. Однако, неаккуратные плинтуса очень бросаются в глаза. Чтобы стык выглядел красиво, плинтус и наличник должны быть одной толщины. От 45 до 70 мм.
Шторы подчеркивают подоконник или батарею
Располагать карниз ли гардину очень близко к окну – не красиво. Занавеска или тюль будет подчеркивать все выпуклости батареи. Выбирайте карниз когда ремонт завершен, чтобы учесть этот момент.
Хороший ремонт требует много времени, денег и сил. Но спешить в этом деле не надо. Тогда квартира или дом будет комфортабелен во всем, потому что «Все в этом доме сделано с любовью» Очень важно продумать все до мелочей.
Также уверены вам пригодятся наши советы по выбору 3 D обоев
и по ремонту детской
.